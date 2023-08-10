57 ilin valisi değişti, 16 vali merkeze alındı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'yle birlikte 57 ilin valisi değişti. 16 valinin ise merkeze çekildiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalar sonucunda 57 ilde vali değişikliği yaşandı. Valilerin görev yeri değişirken 16 valinin ise merkeze çekildiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı. Kararla, 57 ilin valisi değişirken 16 vali merkeze çekildi. İzmir, Adana, Muğla, Samsun, Edirne, Eskişehir, Mardin, Şanlıurfa, Trabzon, Kahramanmaraş, Erzurum illerinin de arasında olduğu 57 ilin valisi değişti.

Alınan karara göre; İzmir Valisi Süleyman Elban, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun oldu. Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra en çok eleştirilen kurumların başında gelen AFAD'ın Başkanı Yunus Sezer ise Edirne Valisi oldu.

İZMİR VALİSİ ADANA’YA, ADANA VALİSİ İZMİR’E ATANDI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Adana Valiliği’ne atandı. Adana Valisi Süleyman Elban ise İzmir Valisi oldu. Erzurum Valisi Veli Okay Memiş'in yerine Çorum Valisi Mustafa Çiftçi atandı. Vali Memiş, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Erzurum mitinginde taşlı saldırıya uğradığı dönemde Erzurum Valisi olarak görev yapıyordu.

MUĞLA VALİSİ ORHAN TAVLI SAMSUN VALİSİ OLARAK ATANDI

Muğla Valisi Orhan Tavlı, Samsun Valiliği'ne atandı. Hakkari Valisi İdris Akbıyık Muğla Valiliği'ne getirildi. Muğla Valiliği, Akbelen Ormanlarındaki direniş esnasında, “Bu süreç boyunca, çeşitli provokasyonlar sonucu, tarihi şan ve şerefle dolu jandarmamız ve polisimize yapılan tahrik edici, çirkin ve maksatlı saldırılara karşı gerekli adli ve idari çalışmalar başlatılmıştır. Oradaki süreç sona ermesine rağmen bölgede görevini ifa eden kamu çalışanlarına müdahalede bulunmaya davet edenlere, provokasyon ortamı oluşturmaya yönelik söylem oluşturanlara karşı vatandaşlarımızı uyarıyoruz” açıklamasını yapmıştı.

TBMM GENEL SEKRETERİ AKSARAY VALİSİ OLDU

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Aksaray Valiliği’ne; Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Eskişehir Valiliği’ne atandı. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu Erzincan Valiliği'ne, Antalya Valisi Ersin Yazıcı Malatya Valiliği'ne, Malatya Valisi Hulusi Şahin Antalya Valiliği'ne, Düzce Valisi Cevdet Atay Şırnak Valiliği'ne, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz Sakarya Valiliği'ne atandı. Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Bursa Valiliği'ne; Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım Trabzon Valiliği'ne getirildi.

Merkeze çekilen valiler ise şöyle:

“Muş Valisi İlker Gündüzöz, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Burdur Valisi Ali Arslantaş, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Karabük Valisi Fuat Gürel, Şırnak Valisi Osman Bilgin, Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Ardahan Valisi Hüseyin Öner, Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Bayburt Valisi Cüneyt Epcim.”

AFAD BAŞKANI EDİRNE VALİSİ OLDU

Listede dikkat çeken bir isim AFAD Başkanı Yunus Sezer oldu. Sezer'in Edirne Valisi olarak görevlendirildiği ortaya çıktı.

Valiler Kararnamesi'nde yer alan isimler ve görev yerleri şu şekilde: