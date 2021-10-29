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6 kişi ile 7 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

6 kişi ile 7 kuruluşun Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu

Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararıyla, 6 kişi ile 7 kuruluşun mal varlıkları, terör örgütüne finansman sağladığı gerekçesiyle donduruldu.

Resmî Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 'Bazı kişi ve kuruluşların tasarrufunda bulunan Türkiye'deki mal varlıklarının dondurulmasına ilişkin karar'a göre, Ahmet Bayaltun, İsmail Bayaltun, Faruq Hamud, Adnan Muhammad Amin Al-Rawi, Taleb Ahmad, Ammar Yasar Lutfi Sahloul isimli kişelerin ve Alsultan Kuyumculuk, Tawasul Tekstil, Aslan SK Medikal Sanayii, Alharm Gıda Tekstil, El Haldi Kuyumculuk, Alhobo Kuyumculuk, Firstone İnternational isimli kuruluşların mal varlıkları 6415 sayılı Terörizm Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 6'ncı maddesi gereğince donduruldu.

BİR YIL İÇİNDE DAVA AÇILMAZSA KARAR YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILACAK
Kararda, mal varlıklarının dondurulmasını talep eden devletin bir yıl içinde soruşturma başlatmaması halinde kararın yürürlükten kaldırılabileceği belirtildi.

Mal varlıkları dondurulan kişilerin ise kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından sonraki 60 gün içinde Danıştay'a dava açabileceği aktarıldı.

Etiketler kuruluş resmi gazete
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