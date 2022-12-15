6 yaşında çocuğa istismarda babanın ifadesi ortaya çıktı

6 yaşındaki kızını imam nikahıyla evlendirdiği iddiasıyla çocuğa cinsel istismarla suçlanan Hiranur Vakfı kurucusu Y.Z.G.'nin istismar davası soruşturmasında verdiği ifade ortaya çıktı.

İsmailağa Cemaati'ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Y.Z.G.'in, kızı H.K.G.’yi 6 yaşında 'evlendirdiğine' ilişkin açılan istismar davası soruşturmasında verdiği ifade ortaya çıktı. Y.Z.G. ifadesinde, “Kızımın dosyaya verdiği gelinlik şeklindeki giysiyi hafızlığa başladığında ben hediye olarak almıştım. Kolyeyi de ben almıştım” dedi.

OdaTv'den Can Özçelik'in haberine göre, 2 Aralık 2020'de İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade veren Y.Z.G., kızı H.K.G.'nin iddialarını reddetti. Hiranur Vakfında “fahri imam” olarak çalıştığını öne süren Y.Z.G. ifadesinde şu ifadeleri kullandı:

“Hiranur Vakfı'nda fahri imam olarak çalışıyorum ve halen bu vakıf adresinde kalıyorum. Kızım olan H.K.’nin 6 yaşındayken K.İ. ile imam nikahını ben kıymadım. Böyle bir olay olmadı. Kızım 16 yaşındayken söz kesilmişti. 17 yaşındayken de K.İ. ile nişanlandı. Nişandan sonra kızımın düğününe yakın bir tarihte Sancaktepe’de kızımın ve K.İ.’nin dini merasimle imam nikahı işlemini yaptım. Daha sonra da resmi evlilik yaptılar.”

'KIZIMA GELİNLİK ŞEKLİNDEKİ GİYSİYİ BEN ALDIM'

K.İ.’nin 25 yıldan bu yana "vakfın talebesi" olduğunu söyleyen Y.Z.G., "K.İ. benim talebemdi. Şu anda da vakıfta da fahri okutman olarak çalışmaktadır. Ben ve K.İ., Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı personel değiliz, memur sıfatımız yoktur. Kızım bana eşimden ayrılmak istediği hakkında bir şey anlatmadı" dedi.

H.K.G.’nin soruşturma dosyasına sunduğu fotoğraflara ilişkin soruları da yanıtlayan Y.Z.G., "Kızımın dosyaya verdiği gelinlik şeklindeki giysiyi hafızlığa başladığında ben hediye olarak almıştım. Kolyeyi de ben almıştım. Kızım 6 yaşındayken K.İ.’nin herhangi bir evi yoktur. Kızım başka çocuklarla birlikte ve benim kontrolüm altında K.İ.’nin yanına gidiyordu. Ağabeyi M.S. da yanında bulunuyordu. Kızımın 4-5 ay önce annesiyle birlikte psikiyatri doktoruna gittiğini biliyorum. Suçlamaları kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Hiranur Vakfı’nın kurucusu Y.Z.G.'in kızı H.K.G., babasının 6 yaşında iken kendisini 29 yaşındaki K.İ.'yle imam nikahı kıyılarak 'evlendirmesi' sonucu çocukluğu boyunca cinsel istismara uğradığını anlatarak şikayetçi oldu. Delillere rağmen H.K.G.'nin şikayetiyle ilgili iki yıl boyunca dava açılmadı ve kimse gözaltına alınmadı. 30 Ekim 2022’de İstanbul Anadolu Başsavcılığı’nın iddianamesi tamamlandı. Savcı iddianamede H.K.G.’nin anne ve babasının istismara göz yumduğunu anlattı. İddianamede K.İ., tarikat lideri baba Y.Z.G. ile anne Fatma Y.Z.G.’in zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediklerini belirtildi. Üç sanığın en az 27’şer yıl hapisle cezalandırılmaları istendi. Ayrıca savcı, K.İ. için cinsel saldırı suçundan da ceza talep etti.

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