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  3. 07 Ekim 2019 11:24

600 bin TL ödülle aranan kadın terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Tunceli kırsalındaki operasyonda 600 bin TL ödülle Turuncu Liste'de yer alan Melsa kod adlı Beyan Dara’nın da etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

600 bin TL ödülle aranan kadın terörist öldürüldü
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İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 3’e yükseldiğini bildirdi. Terörden arananlarda 600 bin TL ödülle Turuncu Liste’de yer alan sözde Doğu cephe YJA Star sorumlusu Melsa kod adlı Beyan Dara’nın etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3’e yükseldiğini bildirdi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlarda 600 bin TL ödülle Turuncu Liste’de yer alan sözde Doğu cephe YJA Star sorumlusu Melsa kod adlı Beyan Dara olduğunun tespit edildiği aktarıldı. Bakanlık açıklamasında bölgede operasyonların kararlılıkla devam edeceği vurgusu yapıldı.

İHA

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tunceli , terörist , içişleri bakanlığı
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