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61 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

61 ilaç daha geri ödeme listesine alındı
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Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan düzenlemeyle 58'i yerli üretim olmak üzere 61 ilaç daha geri ödeme listesine dahil edildi.

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan düzenlemeyle 58’i yerli üretim olmak üzere 61 ilaç daha geri ödeme listesine dahil edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Böylelikle vatandaşlarımıza daha etkin hizmet sunmak için bu yılın Ocak - Ekim ayları döneminde 397 adet ilacı geri ödeme kapsamına aldık.

Geri Ödeme Listelerimizde yer alan ilaç sayımızı toplamda 8.786’ya çıkardık" açıklamasında bulundu.

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Etiketler vedat ışıkhan ilaç SGK geri ödeme listesi
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