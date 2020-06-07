65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma izni başladı

65 yaş ve üzeri sokağa çıkma izni başladı! Bilindiği üzere sadece bu hafta değil her hafta Pazar günleri 65 yaş ve üzeri için sokağa çıkma izni veriliyor. Peki, 65 yaş üzeri saat kaçla kaç arasında sokağa çıkacak? İşte, 65 yaş üstü sokağa çıkma izni saatleri...

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ SAAT KAÇTA?

65 yaş ve üzeri bugün saat 14:00-20:00 saatleri arasında dışarı çıkabilecekler. Önceki dönemlerde bu saatler ilk etapta 11:00-15:00 arasıydı ardından 12:00-18:00’e alınmıştı son kabine toplantısında ise saatler 14:00-20:00 olarak güncellendi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI

Erdoğan "65 yaş üstünün sokağa çıkma sınırlaması ve pazar günleri 14.00- 20.00 saatleri arasında istisna kapsamı olması devam edecek. 20 yaş altı ile ilgili sokağa çıkma uygulamasını 18 yaşa indiriyoruz. 0-18 yaş grubunun tamamı çarşamba ve cuma günleri 14.00-20.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacak." ifadelerini kullanmış ve yeni saatleri duyurmuştu.

