  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 7 PKK/YPG'li terörist daha öldürüldü

7 PKK/YPG'li terörist daha öldürüldü

7 PKK/YPG'li terörist daha öldürüldü

Fırat Kalkanı bölgesinde taciz atışı yaptığı belirtilen 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü üyeleri Başilhaya Üs Bölgesi'ne taciz atışında bulundu. Herhangi bir zayiatın yaşanmadığı saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları hemen harekete geçti.

Terör örgütü PKK/YPG’ye ait hedeflere yönelik kara ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa ve cezalandırma atışları yapıldı.

Tel Rıfat’ta belirlenen teröristlere ait hedeflerin tam isabetle vurulduğu atışlarda, terör örgütünün Kandil kadrosundan olduğu belirlenen 3 terörist, Şeyh İsa ve Ayn Daknah bölgelerindeki PKK/YPG mevzilerinde ise 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Etiketler pkk terör terörist asker mehmetçik msb
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolar, Euro ve altın bayrama zirvede giriyor
Olaylı boşanma davasında nafaka belli oldu
Bu 2 anket AK Parti ve MHP'deki 4 aylık oy kaybını ortaya koydu
İsrail üretimi Türk kullanıcıları takip eden casus yazılım tespit edildi
Erdoğan'a yakın iş insanına FETÖ soruşturması
15 Temmuz Demokrasi Müzesi açıldı
Böyle kıyak görülmedi! Görevden alınanlar maaş almaya devam edecek
Kötü haberi Bakan verdi: Kontrol altına alınamadı!
Dairesinin binde 1 hissesini Avusturya'da yaşayan birine sattı! Sebebi şoke etti
İçişleri Bakanlığı'ndan ''Kurban Bayramı tatili'' için 3 genelge