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7 vekilin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te

7 vekilin dokunulmazlık dosyaları Meclis'te
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CHP, DEM Parti ve İYİ Parti milletvekilleriyle iki bağımsız milletvekiline ait dokunulmazlığın kaldırılması dosyası TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Tezkereler Meclis Başkanlığı’nca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyonu’na havale edildi. O milletvekilleri şöyle:

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak
DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar
DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz
DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş
Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt
Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan

Etiketler dokunulmazlık dokunulmazlık dosyaları TBMM meclis milletvekilleri
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