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70 kişinin öldüğü sitenin mimarı yakalandı

70 kişinin öldüğü sitenin mimarı yakalandı
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Kahramanmaraş'ta 70 kişinin hayatını kaybettiği Badi Saba Sitesi’nin mimarı A.E.Ç., Bursa’da polis ekiplerince yakalandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 11 ilde yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde, Kahramanmaraş merkezde bulunan 25 dairelik Badi Saba Sitesi de yıkıldı. Site enkazında kalan 70 kişi, hayatını kaybetti. Badi Saba Sitesi’nin yapımındaki sorumluların yakalanması için başlatılan soruşturma kapsamında mimar A.E.Ç.’nin, Bursa’da olduğu tespit edildi. A.E.Ç., İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı. A.E.Ç., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 

DHA

Etiketler kahramanmaraş mimar badi saba sitesi gözaltı
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