8 aylık hamile kadın koronavirüs kurbanı oldu

Rize'de koronavirüse yakalanan 27 yaşındaki hamile kadın, tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Rize'de 8 aylık hamile kadın corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Yaklaşık 1 ay önce corona virüs belirtileri gösteren 8 aylık hamile Neriman K.'ye test yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan K., Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

K.'nin durumunun ağırlaşması ile karnındaki kız bebeği de sezaryenle alınarak kuvöze kondu. Yoğun bakımda tedavi olan K. ise doğumdan 16 gün sonra 21 Ocak'ta hayatını kaybetti.

K.'nin cenazesi, merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde toprağa verildi. Bu arada 3 yaşında bir oğlu da olan K.'nin yeni doğan kızına 'İpek' adı verildiği ve tedavisinin ardından bebeğin taburcu edildiği belirtildi.

DHA