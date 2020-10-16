  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 16 Ekim 2020 12:21

8 ilde düğmeye basıldı! Rütbesi sökülen komutanlara gözaltı

Balıkesir merkezli 8 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında meslekten ihraç edilerek rütbesi ere düşürülen general ve albaylar da bulunuyor.

8 ilde düğmeye basıldı! Rütbesi sökülen komutanlara gözaltı
A+ A-

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından Balıkesir merkezli 8 ilde FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirildi. FETÖ/PDY terör örgütünün TSK’daki mahrem yapılanmasına yönelik Balıkesir, Ankara, Bayburt, Şırnak, Kilis, Sakarya, Hatay ve Aydın’da düzenlenen operasyonda, darbe girişiminde faaliyette bulundukları tespit edilen ve meslekten ihraç edilerek rütbesi ere düşürülen 1 tuğgeneral, 3 albay, 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 2 astsubay ve 2 uzman erbaş olmak üzere toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların sorgusu sürüyor.

İHA

gözaltı , balıkesir , fetö
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM