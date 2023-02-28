81 ilde aynı anda düğmeye basıldı; 901 kişi yakalandı

Yurt genelinde 33 bin 594 personelin katıldığı asayiş ve narkotik uygulamasında, aranan 901 kişi yakalandı, kayıp 14 kişi bulundu, 1058 kişiye de adli ve idari işlem uygulandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri sorumluluk bölgelerinde, genel asayiş düzeninin devamı ile uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla 81 il genelinde uygulama yapıldı. 16 bin 661 emniyet, 16 bin 196 jandarma ve 737 sahil güvenlik personeli olmak üzere toplam 33 bin 594 personel ve 249 dedektör köpeği ile 10 bin 236 noktada yürütülen uygulamada; 13 bin 634 umuma açık yer kontrol edildi, 2 bin 249 eğlence mekanı denetlendi. 14 eğlence mekanına işlem yapılırken, aranan 901 kişi yakalandı, kayıp olan 14 kişi bulundu ve 1058 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Uygulamada, 100 bin 6 araç kontrol edildi, 28 aranan araç yakalandı, 3 bin 82 araca cezai işlem yapıldı. Ayrıca; 32 ruhsatsız tabanca, 12 ruhsatsız av tüfeği, 73 mermi, 8 kurusıkı tabanca, 11 kesici-delici alet, çeşitli miktarda uyuşturucu madde ile kaçak içki, kaçak sigara ve makaron ele geçirildi.

DHA