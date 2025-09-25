81 ilde dev operasyon: Yüzlerce ruhsatsız silah ele geçirildi

  1. Anasayfa
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde ruhsatsız silah taşıyanlara yönelik operasyonlarda, 2 bin 82 kişi hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 1 hafta içinde 81 ilde polis ve jandarma tarafından ruhsatsız silah taşıyan kişilere yönelik düzenlenen operasyonu sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre; 766 ruhsatsız tabanca, 428 kurusıkı tabanca, 649 av tüfeği, 24 uzun namlulu silah olmak üzere toplam 1867 silah ele geçirildi. 2 bin 82 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Ruhsatsız silahı yalnızca bir 'yasa ihlali' olarak değil, toplumsal huzura yönelik ciddi bir tehdit unsuru olarak gördüklerini belirten Bakan Yerlikaya, "Bu kabine dönemimizde düzenlenen operasyonlarımızda toplam; 139 bin 878 adet ruhsatsız tabanca, 39 bin 665 adet kurusıkıdan çevrilme tabanca, 65 bin 315 adet ruhsatsız av tüfeği ve 3 bin 745 uzun namlulu silah olmak üzere toplam 248 bin 603 adet silah ele geçirildi. 278 bin 564 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonları gerçekleştiren jandarmamızı ve polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin. Ruhsatsız silah temin edenleri tek tek yakalayacağız. Milletimizin duası ve desteğiyle kendi karanlık düzenlerinin hakim olmasını isteyen suç odaklarıyla mücadelemiz aralıksız sürecek" dedi. 

DHA

