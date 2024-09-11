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81 ildeki tüm ormanlık alanlar için yeni karar

81 ildeki tüm ormanlık alanlar için yeni karar
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Orman Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğine göre ormanlarda kaçak bina ve ekim alanları hiçbir karara gerek olmaksızın kaldırılacak.

Orman Genel Müdürlüğü'nün Resmi Gazete'de yayımlanan ve orman kanununun 17. maddesinin 2. fıkrasının uygulanmasına ilişkin esasları belirleyen yönetmeliğine göre, devlet ormanlarında kaçak olarak yapılan tesis ve binalar hiçbir karara gerek olmaksızın kaldırılacak, ekilen ve dikilen mahsuller ise sökülmek suretiyle ortadan kaldırılacak.

Bu tesislerin yıkım işlemlerine ait yapılan tüm masraflar ise şüpheliden tahsil edilecek.

Açma, işgal ve faydalanma ile dikim ve ekim yapılmak suretiyle işlenen suçlarda, suça konu fiilin başlangıcından itibaren Cumhuriyet savcısına bilgi vermek suretiyle olaya müdahale edilecek.

İzinsiz her türlü dikim ve ekim yapılan yerler ile yapı ve tesise inşa aşamasında olanlar da dâhil olmak üzere, hiçbir karar alınmasına lüzum kalmaksızın, Orman Genel Müdürlüğü tarafından derhal yıkılması veya ortadan kaldırılması esas olacak.

Ancak söz konusu yapı ve tesisler, ihtiyaç görüldüğü takdirde orman kanunu kapsamında ormancılık hizmetlerinde kullanılabilecek.

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