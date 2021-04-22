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82 saatlik sokak kısıtlaması başladı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı da kapsayan 82 saatlik kısıtlama saat 19.00 itibariyla başladı.

Yurt genelinde uygulanacak 82 saatlik sokak kısıtlaması an itibariyle başladı. 

Bu kapsamda,  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatil olması dolayısıyla bu hafta sonuna özel sokağa çıkma kısıtlaması yarın saat 19.00'da başlayacak. Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

Daha önce genelgeyle belirtilen "sokağa çıkma kısıtlamasından muaf yerler ve kişiler listesi" aynen geçerli olacak.

Hafta sonu 10.00-17.00 saatlerinde açık olan bakkal, market, kasap, manav ve kuru yemişçi ile şehirler arası seyahat kısıtlamasına dair usul ve esaslar 23 Nisan Cuma günü de birebir uygulanacak.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama törenlerinde görevli kişiler de tören ve kutlama programları süresiyle sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak.

Etiketler yasak sokağa çıkma yasağı 82 saat
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