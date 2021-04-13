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9 flamingonun ölüm nedeni belli oldu

İzmir'de Meles Deltası civarında ölü bulunan 9 flamingonun travmaya bağlı iç kanama geçirdikleri belirlendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar İzmir Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre 27 Mart'ta sahilde bulunan kuşların telef olma nedeninin belirlenmesi için Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğünde yapılan inceleme tamamlandı.

Daha önce laboratuvardaki viral incelemede kuş gribine (avian influenza) rastlanmayan allı turnaların, parazitolojik ve toksikolojik testlerinde de herhangi bir bulguya rastlanmadı.

Zehirlenme bulgusu görülmeyen hayvanların ölümünün "travmatik nedenlerle oluşan iç kanamadan kaynaklandığı" bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne 27 Mart'ta Bayraklı sahilinde ölü flamingoların bulunduğu bildirilmiş, telef olduğu belirlenen 9 flamingo, Sasalı Doğal Yaşam Parkı'na götürülmüştü. Burada soğuk hava deposunda tutulan kuşlardan alınan numuneler, ölüm nedeninin belirlenmesi için Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne gönderilmişti.

AA

Etiketler izmir flamingo meles deltası
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