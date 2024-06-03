9 günlük Kurban Bayramı tatili için karar günü geldi
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Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkıp çıkmayacağı tartışılırken gözler yarınki Beştepe'de yapılacak Bakanlar Toplantısı'nda çevrildi.
Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da ara günlerin hafta sonu ile birleştirilip 9 günlük tatil olmasına yönelik beklentiler artarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yarın yapılacak Bakanlar Toplantısı'nda bayram tatilinin ele alınması bekleniyor.
Bu sene Kurban Bayramı, 16-17-18 ve 19 Haziran (pazar- pazartesi- salı- çarşamba) tarihlerini kapsıyor.
14 Haziran Cuma günü okulların kapanmasıyla milyonlarca kişinin tatile çıkması bekleniyor. Bu nedenle bayram tatilinin 9 gün olmasına yönelik beklentiler arttı.
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