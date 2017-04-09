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  1. 09 Nisan 2017 13:01

ABD askerleri tatbikat yaptı

İncirlik Üssü'ndeki ABD askerleri acil durum ve kaza tatbikatı yaptı.

ABD askerleri tatbikat yaptı
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Adana'daki İncirlik Üssü'nde bulunan ABD'nin 39'uncu Kanat Komutanlığı'nda görevli askerler, acil durum ve kaza tatbikatı yaptı.

Son günlerde yaşanan Suriye ve Rusya olaylarından sonra İncirlik Üssü'ndeki ABD askerleri olası bir durum için tatbikat yaptı.

Suriye'ye ait hava üssünün ABD güçlerince füzeyle vurulmasının hemen ardından yapılan tatbikat, dikkat çekti. İncirlik'teki ABD 39'uncu Kanat Komutanlığı'nın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından tatbikatla ilgili fotoğraf ve görüntüler paylaşıldı.

Tatbikata ilişkin İncirlik Üssü'nün sosyal medya hesabından, "Herhangi bir potansiyel durum için hazırlıklı olmak üzre büyük bir kaza tatbikatı gerçekleştirildi" açıklaması yapıldı. Tatbikat görüntülerinde, bir uçağın yanması ve kazada yaralanan askerlere tıbbi müdahale yapılması gibi ayrıntılar görüldü.

DHA

incirlik üssü , asker , tatbikat , abd