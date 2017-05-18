ABD Suriye'deki konvoyu vurdu !

Suriye’de An Tanf’taki bir üssün yakınlarında ABD koalisyon güçleri, "çatışmasızlık bölgesini ihlal ettiği" gerekçesiyle Esad rejimine bağlı birlikleri vurdu. Üst düzey bir Pentagon yetkilisi ABD uçaklarının Suriye’nin güneyinde yer alan El Tanf ilçesi yakınlarında Suriye rejimine ait bir konvoyu vurduğunu söyledi.



Reuters'ın geçtiği habere göre, ABD ordusu Suriye'de düzenlediği hava saldırısında ABD güçlerine doğru hareket eden, Suriye rejiminin desteklediği milisleri vurdu.

Vurulan grup içinde Suriye askerlerinin de olup olmadığı henüz bilinmiyor.

AA muhabirine konuşan üst düzey bir Pentagon yetkilisi ABD uçaklarının Suriye’nin güneyinde yer alan El Tanf ilçesi yakınlarında Suriye rejimine ait bir konvoyu vurduğunu söyledi. Yetkili “Bir Suriye konvoyuna El Tanf yakınlarında hava saldırısı düzenlediğimizi teyit ediyorum. Detaylarla ilgili bir açıklama yapacağız.” dedi.

DHA'nın haberine göre ise iki Amerikan uçağı, çatışmasızlık bölgesini ihlal ettiği iddia edilen askeri araçların üzerine, "geri dönmelerini sağlamak amacıyla güç gösterisi" için gönderildi. Koalisyon yetkililerinin açıklamasına göre, araçların durmaması üzerine gönderilen iki uçak, askeri araçları bombaladı. Dün gece An Tanf’a doğru hareketlenen, Suriye’ye ait 20 askeri aracın tespit edildiği, bu araçlardan 13’ünün çatışmasızlık bölgesi sınırına girdikleri belirtildi.