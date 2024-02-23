ABD: Ukrayna'nın yanında durmaya devam etmeliyiz

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ikinci yılında, "Ukrayna'nın yanında durmaya devam" mesajı verdi.

Greenfield, BM Genel Kurulu'nda Ukrayna'daki işgal altındaki topraklarla ilgili düzenlenen üst düzey katılımlı toplantıda bir konuşma yaptı.

"Ukrayna'nın yanında durmaya ve uluslararası düzeni savunmaya devam etmeliyiz" diyen Greenfield, bunun, "Rusya'ya, güçlerini Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınmış sınırlarından çekmesi, egemenlik ve toprak bütünlüğünü kabul etmesi çağrısında bulunmak" anlamına geldiğini belirtti.

Greenfield, "Orta Doğu'da en iyi eylem planını bulmak için gece gündüz çalışmaya devam ederken, Rusya'nın Ukrayna'daki vahşetini de gözden kaçıramayız. Ve hala özgürlükleri için savaşan ve ölen Ukraynalıların içinde bulunduğu kötü durumu unutamayız." ifadelerine yer verdi.

"BU BİR KURTULUŞ SAVAŞI, BİR RUS ÖZ SAVUNMA SAVAŞI DEĞİL"

Rusya'nın Ukrayna kimliğini inkar etmeye, "mantıksız olanı rasyonelleştirmek için" muhalifleri bastırmaya çalıştığını söyleyen Greenfield, "Ama biz gerçeği biliyoruz. Bu bir kurtuluş savaşı, bir Rus öz savunma savaşı değil. Bu son çare savaşı değil. Hiçbir zaman olmadı." dedi.

Greenfield, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik "yasa dışı, acımasız ve tam kapsamlı işgalinin" iki yıldır sürdüğünü vurgulayarak, "Bu işgal, Ukrayna topraklarını işgal etme ve halkına boyun eğdirme yönündeki 10 yıllık çabanın sonucu bir işgaldir." diye konuştu.

ABD Büyükelçisi, Rusya'nın bu savaş nedeniyle, Ukrayna'nın tarım altyapısına saldırısının dünya çapında gıda güvensizliğini artırdığına vurgu yaptı.

Greenfield ayrıca, Rusya'nın Kuzey Kore'den balistik füzeler ve fırlatıcılar da dahil olmak üzere mühimmat satın almasının, küresel nükleer silahların yayılmasını önleme çabalarını da "baltaladığını" kaydetti.