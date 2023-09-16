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ABD ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

ABD ziyareti nedeniyle Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet etmesine dair tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı. Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün başlayacak ve 20 Eylül'de sona erecek Amerika Birleşik Devletleri ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.

Etiketler Resmi Gazete Cevdet Yılmaz
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