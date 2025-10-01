  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. ABD'de de hükümet kapandı, piyasalar karıştı: Altın fiyatları tepetaklak!

ABD'de de hükümet kapandı, piyasalar karıştı: Altın fiyatları tepetaklak

ABD'de de hükümet kapandı, piyasalar karıştı: Altın fiyatları tepetaklak
Güncelleme:

ABD’de federal hükümet, Senato’daki bütçe anlaşmazlığı nedeniyle resmi olarak kapanmasının ardından rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında da tablo bir anda değişti. Altın fiyatlarında dün öğleden sonra başlayan düşüş gece saatlerinde daha da büyüdü. Altın yeni güne ise çalkantılı bir seyirle başladı.

Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altında haftalardır süren aralıksız yükseliş ABD'den gelen haberle son buldu.

Ağustos ayından bu yana rekor serisine aralıksız devam eden altın fiyatları ABD'de yaşanan bütçe krizi sonrasında federal hükümetin resmen kapanmasıyla düşüşe geçti.

Eylül ayında yüzde 12 değer kazanan altın, Ağustos 2011’den bu yana en iyi aylık performansına ulaşma yolunda ilerliyordu.

Analistler ivmenin devam etmesi halinde teknik olarak ons altında 4 bin 100 dolar bandının görüleceğini öngörüyordu. Ancak ABD'de federal hükümetin kapanmasına yönelik endişelerin artmasıyla birlikte dün öğlen saatlerinden itibaren düşüşe geçen altın fiyatları, ABD hükümetinin kapandığının açıklanmasıyla çok sert düştü.

Bu düşüşün ardından ise altın fiyatları bir kez daha toparlanma eğilimine girdi. Piyasalarda çalkantılı seyir devam ediyor.

Öte yandan uluslararası piyasa analistleri altın fiyatlarındaki rallinin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini beklerken kâr satışlarının altın fiyatlarında geri çekilmeler yaratabileceği konusunda da yatırımcıları uyardı. Piyasa analistleri "uzman" adı altında pek çok ismin altın fiyatları için tahminler yaptığını ancak bu tahminlerle yatırım yapmanın riskli olduğunu belirterek "manipülasyona dikkat edin, paranızdan olmayın" uyarıları yapıyor.

Ayrıca ABD Merkez Bankası Fed’in önümüzdeki aylarda faiz indirimine gidebileceği beklentisi de altın fiyatlarını destekliyor. Analistler, faiz indirimlerinin altının cazibesini artırdığını ve fiyatlardaki oynaklığın devam edeceğini öngörüyor.

Küresel belirsizliklerin yanı sıra, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler ve Çin’in ekonomik toparlanma çabaları da altın talebini artırıyor. Uzmanlar, altın fiyatlarının kısa vadede yüksek volatilite gösterebileceğini, ancak uzun vadede yükseliş trendinin sürebileceğini ifade ediyor.

İşte saat 08:30 itibariyle piyasalarda son durum:

Dolar: 41,58 TL
Euro: 48,92 TL
Sterlin: 56 TL

Ons altın: 3.862 Dolar
Gram altın: 5.167 TL
Çeyrek altın: 8.541 TL
Cumhuriyet altını: 35.149 TL

Gümüş: 62,88 TL

text-ad
Etiketler dolar dolar/tl dolar kaç TL Euro euro/tl euro kaç tl dolar kuru euro kuru serbest piyasa döviz döviz kuru döviz kurları altın çeyrek altın altın yorumları çeyrek altın fiyatı altın fiyatı Gram altın cumhuriyet altını canlı altın altının gramı çeyrek altın ne kadar altın gramı gram altın fiyatı güncel altın fiyatları çeyrek altın fiyatları kapalı çarşı gümüş gümüş yorumları gümüş fiyatı canlı gümüş güncel gümüş fiyatları kapalı çarşı gümüş kripto kripto para bitcoin Ethereum coin sanal para blockchain btc madencilik cüzdan satın almak satmak bitcoin fiyatı BTC fiyatı Bitcoin haberleri Bitcoin borsası Bitcoin explorersı Satoshi Nakamoto değişim Bitcoin alım satım platformu Kâr elde etmek Bitcoin işlemi Bitcoin ticareti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hatay'da denizde oluşan dev hortum büyük korkuya yol açtı Hatay'da denizde oluşan dev hortum büyük korkuya yol açtı Kilo vermeyi abartan ünlü oyuncuyu gören tanıyamadı! Kilo vermeyi abartan ünlü oyuncuyu gören tanıyamadı! Polise ''evde ölü buldum'' demişti, katil kendisi çıktı! Polise ''evde ölü buldum'' demişti, katil kendisi çıktı! Takım arkadaşına tokat atan Caner Erkin'e rekor ceza Takım arkadaşına tokat atan Caner Erkin'e rekor ceza Vergi cezalarında yeni dönem başladı: Artık 8 yıla kadar hapis cezası var! Vergi cezalarında yeni dönem başladı: Artık 8 yıla kadar hapis cezası var! Türkiye'nin insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın üçüncü versiyonu havada! Türkiye'nin insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın üçüncü versiyonu havada! Trafikteki tartışma sonrası camına taş atılan sürücü, aracıyla bir kişiyi ezdi! Trafikteki tartışma sonrası camına taş atılan sürücü, aracıyla bir kişiyi ezdi! Çalışan anne babaların doğum izin süreleri değişiyor! Çalışan anne babaların doğum izin süreleri değişiyor! 2018'den sonra bir ilk... ABD'de bütçe krizi: Hükümet resmen kapandı! 2018'den sonra bir ilk... ABD'de bütçe krizi: Hükümet resmen kapandı! Galatasaray, dünya devi Liverpool'u İstanbul'da devirdi! Galatasaray, dünya devi Liverpool'u İstanbul'da devirdi!
Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili herşeyi değiştirecek görüntü ve ses kaydı ortaya çıktı Güllü'nün şüpheli ölümüyle ilgili herşeyi değiştirecek görüntü ve ses kaydı ortaya çıktı Ekim'de doğalgaz ve elektriğe zam yapılacak mı? Ekim'de doğalgaz ve elektriğe zam yapılacak mı? İstanbul'da markette bir kadına yumruklu saldırı: Saldırı anı kamerada! İstanbul'da markette bir kadına yumruklu saldırı: Saldırı anı kamerada! Yeni ayda ilk zam haberi akaryakıtta: Bu gece yarısı 1 TL zam var! Yeni ayda ilk zam haberi akaryakıtta: Bu gece yarısı 1 TL zam var! 154'er yıl hapis cezası istenen fenomen çiftten mahkemede gözyaşları içinde savunma 154'er yıl hapis cezası istenen fenomen çiftten mahkemede gözyaşları içinde savunma Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları Hava sıcaklıkları daha da düşecek, gök gürültülü sağanaklar geliyor! Hava sıcaklıkları daha da düşecek, gök gürültülü sağanaklar geliyor! İstanbul'da esrarengiz cinayet: Polis yelekli bir kişiyi öldürüp kaçtılar! İstanbul'da esrarengiz cinayet: Polis yelekli bir kişiyi öldürüp kaçtılar! MİT'ten kişisel verilerimizi çalıp yurt dışına aktaran şebekeye operasyon! MİT'ten kişisel verilerimizi çalıp yurt dışına aktaran şebekeye operasyon!