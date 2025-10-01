ABD'de de hükümet kapandı, piyasalar karıştı: Altın fiyatları tepetaklak

ABD’de federal hükümet, Senato’daki bütçe anlaşmazlığı nedeniyle resmi olarak kapanmasının ardından rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında da tablo bir anda değişti. Altın fiyatlarında dün öğleden sonra başlayan düşüş gece saatlerinde daha da büyüdü. Altın yeni güne ise çalkantılı bir seyirle başladı.

Hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı altında haftalardır süren aralıksız yükseliş ABD'den gelen haberle son buldu.

Ağustos ayından bu yana rekor serisine aralıksız devam eden altın fiyatları ABD'de yaşanan bütçe krizi sonrasında federal hükümetin resmen kapanmasıyla düşüşe geçti.

Eylül ayında yüzde 12 değer kazanan altın, Ağustos 2011’den bu yana en iyi aylık performansına ulaşma yolunda ilerliyordu.

Analistler ivmenin devam etmesi halinde teknik olarak ons altında 4 bin 100 dolar bandının görüleceğini öngörüyordu. Ancak ABD'de federal hükümetin kapanmasına yönelik endişelerin artmasıyla birlikte dün öğlen saatlerinden itibaren düşüşe geçen altın fiyatları, ABD hükümetinin kapandığının açıklanmasıyla çok sert düştü.

Bu düşüşün ardından ise altın fiyatları bir kez daha toparlanma eğilimine girdi. Piyasalarda çalkantılı seyir devam ediyor.

Öte yandan uluslararası piyasa analistleri altın fiyatlarındaki rallinin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini beklerken kâr satışlarının altın fiyatlarında geri çekilmeler yaratabileceği konusunda da yatırımcıları uyardı. Piyasa analistleri "uzman" adı altında pek çok ismin altın fiyatları için tahminler yaptığını ancak bu tahminlerle yatırım yapmanın riskli olduğunu belirterek "manipülasyona dikkat edin, paranızdan olmayın" uyarıları yapıyor.

Ayrıca ABD Merkez Bankası Fed’in önümüzdeki aylarda faiz indirimine gidebileceği beklentisi de altın fiyatlarını destekliyor. Analistler, faiz indirimlerinin altının cazibesini artırdığını ve fiyatlardaki oynaklığın devam edeceğini öngörüyor.

Küresel belirsizliklerin yanı sıra, Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimler ve Çin’in ekonomik toparlanma çabaları da altın talebini artırıyor. Uzmanlar, altın fiyatlarının kısa vadede yüksek volatilite gösterebileceğini, ancak uzun vadede yükseliş trendinin sürebileceğini ifade ediyor.

İşte saat 08:30 itibariyle piyasalarda son durum:

Dolar: 41,58 TL

Euro: 48,92 TL

Sterlin: 56 TL

Ons altın: 3.862 Dolar

Gram altın: 5.167 TL

Çeyrek altın: 8.541 TL

Cumhuriyet altını: 35.149 TL

Gümüş: 62,88 TL