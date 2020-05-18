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  3. 18 Mayıs 2020 15:14

ABD'den getirilen 305 Türk vatandaşı 14 günlük karantinaya alındı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Miami kentinden getirilen 305 Türk vatandaşı, koronavirüs tedbirleri kapsamında Sivas'ta 14 günlük karantinaya alındı.

ABD'den getirilen 305 Türk vatandaşı 14 günlük karantinaya alındı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yurt dışından başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Miami'de bulunan, 289'u yetişkin ve 16'sı bebek 305 Türk vatandaşı, Sivas'a getirildi. Türk vatandaşlarını taşıyan THY uçağı, öğle saatlerinde Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'na indi. Uçağa giren ekipler, sağlık kontrolü yaptı. Apronda bekletilen otobüslere bindirilen Türk vatandaşları, 14 günlük karantina sürecini geçirecekleri Cumhuriyet Üniversitesi Yerleşkesi Başbakan Binali Yıldırım Kampüsü'ndeki Gençlik Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

 
 

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abd , sivas , tedbirler , koronavirüs
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