ABD'li sözcüyü zorlayan YPG sorusu !

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Albay Jeff Davis, Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas'ın, "ABD'nin PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG'ye isim önerdiğine" ilişkin açıklamasına yönelik soruları geçiştirdi.



Pentagon'daki günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Albay Davis'e, Orgeneral Thomas'ın cuma günü Colorado eyaletinde düzenlenen Aspen Güvenlik Forumu'nda yaptığı "ABD'nin Türkiye'nin tepkisini geçiştirmek ve terör örgütü PKK/PYD'ye meşruiyet kazandırmak üzere örgüte ismini değiştirmesini tavsiye ettikleri" şeklindeki açıklamaları soruldu.

Davis, soruya cevap verirken Suriye'de DEAŞ'a karşı verdikleri mücadelenin öneminden ve hangi unsurların nasıl katkı sağladığından bahsetti.

"BU KONUDA ELİMDE BİR ŞEY YOK"

PKK/PYD'nin ana omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçlerinin (SDG) DEAŞ ile mücadelede "etkin" olduğunu savunan Davis, "ABD'nin SDG isminin türetilmesinde nasıl bir rolü olduğu" şeklindeki soruya "Bu konuda elimde bir şey yok." cevabını verdi.

Bir yıl öncesine kadar SDG'nin 20 bin kişilik grup olduğunu, ancak şimdi 50 bin kişiye ve çok etnikli bir yapıya kavuştuğunu savunan Davis şunları kaydetti:

"SDG'nin etnik kompozisyonunu değiştirmek için çok çalıştık. Başlarda sadece etnik Kürtlerden oluşuyordu. Başta Sünni Araplar olmak üzere diğer etnik grupların memnuniyetle karşılandığı büyük bir çadır kurmaya çalıştık. Şimdi Kürtlerle Sünni Araplar arasında yarı yarıya bölünmüş durumda. Sayısı 50 bin civarında. Dolayısıyla katlanarak büyüdü. Rakka'da özelinde işi yapanların çoğu Sünni Araplardır, orada kontrolü ele almaya hazırlanan yerel gruplar."

Aspen Güvenlik Forumunda konuşan Orgeneral Thomas, "YPG için Onlar kendilerine resmi olarak YPG diyorlardı ki Türkler, bunun PKK ile aynı olduğunu söylüyor. Biz de bunun üzerine onlara isimlerini değiştirmeleri gerektiğini söyledik. Bir gün sonra adlarının 'Suriye Demokratik Güçleri' olduğunu ilan ettiler. Adlarının ortasına 'demokratik' ifadesini koymalarının zekice bir hamle olduğunu düşündüm. Bu, onlara bir miktar itibar sağladı." ifadelerini kullanmıştı.

TÜRKİYE'NİN S-400 HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİNİ ALMASI İDDİASI

ABD Genel Kurmay Başkanı Joseph Dunford'ın, "Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füzelerini almasının kaygı verici olacağı" şeklindeki yorumuyla ilgili bir soruya ise Davis, şu cevabı verdi:

"Türkiye bir NATO müttefikidir. Birlikte operasyon yaptığımız, tatbikatlar düzenlediğimiz ve ortak savunma konusunda birlikte çalışmaya hazır olduğumuz herhangi bir ortağımızda olmasını istediğimiz şey, ekipmanların birbiriyle karşılıklı çalışma kabiliyetine sahip olmasıdır."

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füzeleri almasını kendi açısından açıklama ve karar verme hakkına sahip olduğunu dile getiren Davis, Türkiye'nin ABD'nin araç ve cihazlarına entegre edebilecek ekipmana sahip olmasını beklediklerini kaydetti.

ABD'nin bu konuda Ankara'ya herhangi bir alternatif sunup sunmadığına yönelik soruyu da cevaplandıran Davis, "özel görüşmelerin detaylarına girmek istemediğini" söyledi.