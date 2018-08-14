Abdülkadir Selvi'den şok iddia: ''Bir raporla Brunson'u havada görürüz''

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi terör örgütleri adına casusluk yaptığı iddiasıyla 35 yıl hapis istemiyle yargılanan ABD'li papaz Andrew Brunson'la ilgili olarak "Yeni bir belge ortaya çıkması durumunda Brunson’ı havada görmemizin önünde bir engel yok. Uzun tutukluluk süresinin psikolojisini bozduğu yönünde bir rapor yeterli olabilir" dedi.

Selvi, "Trump'tan sinyal var" başlığıyla yayımlanan yazısında ABD Başkanı Trump'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi çok sevdiği görüşünü dile getirdi.

Söz konusu görüşünü 'güvenilir kaynaklar'a dayandıran Selvi, "Yeni bir belge ve yeni bir bilgi ortaya çıkması durumunda Brunson'ı havada görmemizin önünde bir engel yok. Uzun tutukluluk süresinin psikolojisini bozduğu yönünde bir rapor yeterli olabilir. Avukatının tutukluğa her ay itiraz etme hakkı var." ifadesini kullandı.