''Abdullah Gül de, Fehmi Koru da, Berat Albayrak da Pensilvanya'ya geldi''

15 Temmuz'daki hain darbe planının arkasındaki isim, FETÖ lideri Fethullah Gülen ABD'li radyo kanalı NPR’den Robert Siegel’e bir röportaj vermiş ve eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kendisini ziyaret ettiğini söylemişti. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dün yaptığı kısa bir açıklama ile bu iddiayı yalanlamıştı.

"Görevlerim süresinde kesinlikle bir görüşmem olmamıştır" diyen Abdullah Gül'e FETÖ elebaşısı Gülen'e en yakın isimlerden biri olan Osman Şimşek sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Türkiye'den erişime yasak olan Osman Şimşek'in Twitter hesabındaki paylaşım bugün Cumhuriyet gazetesinin internet sitesinde yayınlandı. Haberdeki paylaşımda "Belki beraber geldikleri Fehmi Koru'nun Hocaefendi ile sarılmalarını seyredince "Birbirinizi çok özelemişsiniz" dediğini hatırlatmam sayın Gül'ün hafızası için yeterlidir." ifadeleri yer aldı.

Türkiye'de darbe üstüne darbe yiyen eli kanlı terör örgütü FETÖ'nün sosyal medya propagandasında örgütün elebaşısı Gülen'e en yakın isimlerden biri olan Osman Şimşek ayrıca birçok bakan ve belediye başkanı ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak'ın da Fetullah Gülen'i Pensilvanya'da ziyaret ettiğini iddia etti.