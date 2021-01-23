Abdurrahman Dilipak'tan canlı yayında ''kenevir'' şov

Abdurrahman Dilipak, Akit TV’de katıldığı 'Derin Gerçekler' isimli programın canlı yayında kenevirden üretilen maskeyi tanıttı.

Aşı karşıtlığında başı çeken isimlerden Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, aynı zamanda maske takılmasına da karşı çıkıyor.



Buna rağmen çift maskeyle gezen Abdurrahman Dilipak, kendisine bu çelişkinin sorulması üzerine maskenin kenevirden yapıldığını söyledi ve özelliklerini sıraladı.

Kenevirden üretilen maskenin tanıtımını yapan Dilipak, “Zaruret olması hâlinde…” ifadelerini kullandı.