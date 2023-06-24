ABD'ye kaçak giden bir Türk annenin itirafları....

Türkiye'den oğlu ile önce Meksika'ya giden ardından da kaçak yollarla ABD'ye girmeyi başaran Türk annenin sosyal medyadan yayınladığı görüntüler ve yaptığı açıklamalar olay oldu.

ABD'ye kaçak yollarla giren Türklerin sayısı her geçen gün artıyor. ABD'ye yerleşme hayalleriyle Meksika sınırına dayanan Türk vatandaşlar, sınırı geçtikleri anları sosyal medyadan paylaşmaya devam ederken, son olarak bir Türk anne ile oğlunun sınırı geçerken paylaştığı video gündem oldu.

Zorlu arazi koşullarını yanındaki oğluyla yürüyerek, ABD sınırlarına geçmeye çalışan Türk anne aşama aşama yaşadıklarını videoya çekerek paylaştı.

Sınırı geçerken kaydeden anne o anları anlatırken "Şuan Meksico City'deyiz. Sıkıntısız geçtik, yanımda oğluşum var. Babasına kavuşturacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

Söz konusu videonun ne zaman çekildiği ve doğru olup olmadığı henüz bilinmezken, yapılan paylaşım sosyal medyada çok konuşuldu.