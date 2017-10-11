Ablasının yanına gelmişti... Korkunç ölüm

Bursa’da büyükbaş hayvan çiftliğinde çalışan ablasını ziyarete giden Suriyeli 21 yaşındaki Raca Sahil, çalan cep telefonunu arpa öğütme makinesinin başındaki eniştesine vermek isterken dengesini kaybedip düştü. Kolunu makineye kaptıran 2 çocuk annesi kadın olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olay, Merkez Nilüfer İlçesi Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi’nde, Galip Laçin’e ait büyükbaş hayvan çiftliğinde bugün öğle saatlerinde meydana geldi.

Ablası ve eniştesi çiftlikte işçi olarak çalışan Suriye uyruklu Raca Sahil, onları ziyaret amacıyla Kayseri’den Bursa’ya geldi. Raca Sahil, ablasının çiftlikte kaldığı evdeyken, eniştesinin cep telefonu çaldı. Sahil telefonu alıp arpa öğütme makinesinin başındaki eniştesinin yanına gitti.

Raca Sahil iddiaya göre, telefonu eniştesine verirken dengesini yitirince düştü ve kolunu makinenin dönen çarkına kaptırdı. Kolu tamamen parçalanan Sahil, olay yerinde can verdi.

İki çocuk annesi Raca Sahil’in öldüğü yerde herhangi bir kan izine rastlanmadı. Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.