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  3. 01 Aralık 2018 13:49

Aç kalınca şehre indiler

Bilecik'te aç kalan çakallar şehri inince vatandaşlar tarafından böyle görüntülendi.

Aç kalınca şehre indiler
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Bilecik'te şehir merkezine inen çakallar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Edebali Konutları yakınında bulunan ormanlık alandan aç kalan çakallar şehre girdi. Toplam 6 çakal grubu, bir vatandaşın cep telefonu tarafından fotoğraflandı. Yola çıkan çakallar araç ve insanların olması nedeniyle geldiği yoldan geri döndüler.

Öte yandan aynı bölgede bulunan Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi çalışanları, aç kalan tilki, çakal ve diğer hayvanların yiyecek aramaları için şehre inmeleri muhtemel bölgedeki ormanlık alana yiyecek bırakıyor. 

İHA

çakal , şehir , bilecik
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