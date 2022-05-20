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Acı haber: Sulama kanalına düşen iki gencin cansız bedeni bulundu

Acı haber: Sulama kanalına düşen iki gencin cansız bedeni bulundu

Adana'nın Yüreğir ilçesinde sulama kanalına giren ve kısa süre içinde kanalda kaybolan iki gencin cansız bedeni bulundu.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi yakınından geçen Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına giren Hasan Arslan (18) ve arkadaşı Emin Aydemir'in (19), cesetlerine ulaşıldı.

İki gencin akıntıya kapılarak gözden kaybolması üzerine diğer arkadaşları durumu polise bildirdi.

 Bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, sulama kanalında arama çalışması başlattı.

CESETLERE ULAŞILDI
Olay yerine giden gençlerin yakınları gözyaşı dökerek çalışmaları izledi.

 Arama çalışmaları sonucu sulama kanalında iki gencin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Gençlerin cenazeleri otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Etiketler adana sulama kanalı
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