Adalet Bakanlığı Daire Başkanı eşini vurup intihar etti

Adalet Bakanlığı Daire Başkanı Serkan Tüzün hakim lojmanında önce eşini vurdu sonra da intihar etti.

Adalet Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yapan Hakim Serkan Tüzün dün gece saat 23.15 sıralarında Ankara Etimesgut’ta bulunan hakim lojmanında önce eşini vurdu sonra da intihar etti.

Üç çocuğu bulunan Serkan Tüzün, Alperen Ocakları'nın eski genel başkanıydı.

Daha önce Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı'nda tetkik hakim olarak görev yapan Serkan Tüzün, yakın tarihte Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na Daire Başkanı olarak atanmıştı.

Yaşanan olayın nedeni henüz bilinmezken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Çiftin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.