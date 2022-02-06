Adana Büyükşehir Belediye Başkanı da koronavirüse yakalandı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, koronavirüse yakalandığını duyurdu.
Kişisel hesabından açıklama yaparak Covid-19'a yakalandığını duyurdu.
Karalar, "Hafif belirtiler üzerine yaptırdığım Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Genel izolasyon tedbirleri gereğince, bir süre çalışmalarımı evden sürdüreceğim. Lütfen aşı ve hijyen tedbirlerimizi ihmal etmeyelim. Birlikte atlatacağız" ifadelerini kullandı.
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