  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı da koronavirüse yakalandı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı da koronavirüse yakalandı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı da koronavirüse yakalandı

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, koronavirüse yakalandığını duyurdu.

Kişisel hesabından açıklama yaparak Covid-19'a yakalandığını duyurdu.

 Karalar, "Hafif belirtiler üzerine yaptırdığım Covid-19 testimin sonucu pozitif çıktı. Genel izolasyon tedbirleri gereğince, bir süre çalışmalarımı evden sürdüreceğim. Lütfen aşı ve hijyen tedbirlerimizi ihmal etmeyelim. Birlikte atlatacağız" ifadelerini kullandı.

Etiketler Zeydan Karalar adana büyükşehir belediye başkanı covid-19 koronavirüs
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Erdoğan'a mı, rakibine mi oy verirsiniz?'' anketinden kritik sonuçlar
Kılıçdaroğlu, Isparta'daki elektrik kesintisinin sebebini açıkladı
Doğal gaz yardımında tarih belli oldu! 1.150 liraya kadar destek verilecek
Koronavirüse yakalanan Erdoğan sağlık durumunu açıkladı
BTP lideri Hüseyin Baş: ''Yalancı bahar için dövize yine müdahale edilebilir''
PCR testi kalktı, Edirne'ye yeniden akın başladı
Omicron varyantının ilk belirtisi belli oldu
Omicron aşısından kötü haber! Son araştırma hayal kırıklığı yarattı
Linç edilerek öldürülen Kaddafi hakkında bomba iddia
''Erdoğan'' paylaşımı tepki çekmişti... Derya Büyükuncu'ya ilk ceza