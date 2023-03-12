Adana'da 4.4 büyüklüğünde deprem

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 15.31'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe neden olan deprem yerin 7.7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.



Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.



Adana'da dün akşam saatlerinde de deprem olmuştu. Yüreğir ilçesinde saat 22.35'te 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedilmişti.