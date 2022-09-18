Adana'da mezarlığa alçak saldırı

Adana'da bir aile mezarlığının üzerine yaptırılan Türk bayrağı motifleri, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından parçalandı.

Kentte belediye işçisi olarak çalışan Soner A., Yüreğir ilçesi Dedekorkut Mahallesi'nde bulunan Asri Mezarlığı'ndaki annesi Zeliha A., babası Eyyüp A. ve ablası Çiğdem T.'in yan yana olan kabirlerine bir süre önce Türk bayrağı motifleri işletti. 10 Eylül'de mezarlığa ziyarete giden A., gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadığını belirtti. Aile mezarlığının üzerine işlettiği Türk bayrağı motiflerini parçalanmış halde bulan A., durumu mezarlıktaki güvenlik görevlilerine bildirip, sorumluların bulunmasını istedi. Olayın yaşandığı noktayı gören güvenlik kamerası olmadığını belirten görevliler, A.'a bayrak motiflerini kimin parçaladığını bilmedikleri cevabını verdi.

'MEZARA ZARAR VERSELERDİ, CANIM BU KADAR YANMAZDI'

DHA'ya konuşan A., Türk bayrağına karşı hassasiyeti olduğunu, bu yüzden ailesinin kabrine söz konusu motifleri işlettiğini belirtti. Evinin duvarlarına bile Türk bayrağı çizdiğini kaydeden A., bu saldırının bayrağa ve milli değerlere saygısızlık olduğunu belirterek, "Türk bayrağı sevdalısıyım. Her hafta mezarların bakımını yapmaya geliyorum. En son geldiğimde bu acı manzarayla karşılaştım. Bayrağımızı kırıp parçalamışlar. Bu çok zoruma gitti. Bayrak yerine mezara zarar verselerdi, canım bu kadar yanmazdı. Görünce oturup ağladım. Bu bayrakta atalarımızın, dedelerimizin mirası var. Bu işin peşini bırakmayacağım. Sorumluların bulunması için şikayetçi olacağım. Bunu yapanlar bilsinler ki bayrağımız her daim dalgalanacaktır" diye konuştu.

A., aile kabristanının üzerini Türk bayrağıyla örttü.

DHA