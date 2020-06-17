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  3. 17 Haziran 2020 13:51

Adliye binasına pompalı saldırı!

Samsun'un İlkadım ilçesinde kimliği belirsiz kişi, adliye binasına doğru pompalı tüfekle ateş açtı. Şüpheli, geldiği otomobille olay yerinden kaçarken, saldırı anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Saçmaların ağaç gövdelerine isabet ettiği görüldü

Adliye binasına pompalı saldırı!
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Olay saat 10.00 sıralarında, İlkadım'da meydana geldi. Otomobilin yolcu koltuğundan inen ve kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, elindeki pompalı tüfekle adliye binasına doğru ateş açtı. Şüpheli, bir süre ateş ettikten sonra aynı araca binip, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı olayda, saçmaların ağaç gövdelerine isabet ettiği görüldü. Gazi Polis Merkezi ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 

Öte yandan adliye binasına yönelik saldırı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüphelinin, araçtan elindeki pompalı tüfekle inip, ateş açtıktan sonra tekrar bindiği ve olay yerinden kaçtığı anlar yer aldı. 

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