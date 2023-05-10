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AFAD açıkladı: Kahramanmaraş'ta deprem!

AFAD açıkladı: Kahramanmaraş'ta deprem!
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AFAD, Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde depremin meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, Kahramanmaraş'ta 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Twitter'da yapılan açıklamada, saat 21.39'da gerçekleşen depremin derinliği 6.23 km olarak ölçüldü.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor. 

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

Etiketler afad deprem kahramanmaraş
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