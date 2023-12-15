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AFAD, deprem bağışlarının nereye harcandığını açıkladı

AFAD, deprem bağışlarının nereye harcandığını açıkladı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından toplanan bağışların nereye harcandığını açıkladı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Asrın felaketinden etkilenen vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. 15 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bağış hesabımızda toplanan; 123 milyar 963 milyon 984 bin 430 TL'den 71 milyar 678 milyon 731 bin 31 TL'yi barınma ve nakdi yardım desteği olarak afetzede vatandaşlarımıza ulaştırdık. Milletimizden aldığımız güçle durmadan, yorulmadan çalışıyor; depremin izlerini el birliği ile siliyoruz. Türkiye, tek yürek" denildi. 

AFAD, deprem bağışlarının nereye harcandığını açıkladı - Resim : 1

DHA

Etiketler afad deprem bağışları bağış hesabı kahramanmaraş
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