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AFAD duyurdu: Hak sahipliği için 1 gün ek süre verildi!

AFAD duyurdu: Hak sahipliği için 1 gün ek süre verildi!
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AFAD, 6 Şubat depremlerinde etkilenen hak sahipleri için 1 günlük ek süre verileceğini açıkladı.

AFAD tarafından yapılan açıklamada, “06.02.2023 tarihli depremlerden etkilenen 11 ilimizde hak sahipliği başvuru süresini kaçıran afetzedelerimiz için 1 (bir) günlük ek süre verilecektir. Başvurular 26.03.2024 saat 00.01 de başlayıp, 26.03.2024 saat 23.59 da sona erecektir. 81 ildeki AFAD İl Müdürlüklerimizden başvuru yapılabilecektir. Ayrıca deprem afetinden etkilenen 11 ilde, AFAD İl Müdürlüklerinin belirleyeceği ilçelerde de başvuru yapılabilecektir. Başvuru esnasında, tapu senedi fotokopisi, tapu ve emlak kaydı vefat eden kişiye ait ise veraset ilamı veya aile nüfus kaydı, köy muhtarından alınacak ve o yerin en büyük mülki amirine tasdik ettirilecek mülkiyet belgesi, elektrik ve su abonelik belgesi, evli evlatlar, yerleşim yeri belgesi veya hasarlı konuta ait aboneliğin adlarına olan elektrik veya su aboneliği belgesi, cins tahsisi yapılmayan hasarlı yapılarda, hasarlı konutun tapusu bağ, bahçe, arsa tapusu ise bu vasıflara ait tapu ile birlikte binaya ait belediyesinden alınacak emlak beyannamesinin bir örneği ile başvurabilecek” ifadelerine yer verildi.

Etiketler AFAD deprem hak sahibi
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