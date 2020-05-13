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  3. 13 Mayıs 2020 22:53

Afrin'de terör saldırısı: 2 sivil yaralandı

Suriye'nin kuzeyindeki Afrin ilçe merkezinde teröristlerin park halindeki araca yerleştirilen bomba patladı. Olayda 2 sivil yaralandı.

Afrin'de terör saldırısı: 2 sivil yaralandı
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Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin ilçe merkezinde park halindeki araca yerleştirilen bomba infilak etti.

Terör saldırısı sonucu 2 sivil yaralandı.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık personeli yaralıları Afrin’deki hastanelere nakletti.

Patlamanın ardından çevrede maddi zarar oluştu, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

 
Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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saldırı , terör , afrin
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