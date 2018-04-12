Afrin'de yerel meclis kuruldu

Afrinli Kürt, Arap ve Türkmen sivil temsilciler, kent merkezinde yerel hizmetleri sağlamak için geçici bir meclis oluşturdu.

Afrin'deki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, kentin ileri gelenleri, oylama yaparak geçici bir yerel meclis kurdu.

20 sandalyeli meclisin üyelerinin 11'i Kürt, 8'i Arap ve biri de Türkmenler arasından seçildi.

Meclisin başkanlığına ise Kürt temsilciler arasından seçilen Züheyir Haydar getirildi.

8 kişilik icra kurulu Zekeriye Muhammed, Casim el Siferi, Ahmet Hac Hasan, Abdürrahman Naccar, Horu Osman ve Muhammed Şeyh Raşit oldu.

Mecliste üye olabilmek için Afrinli olmak ve Afrin'de yaşamanın şart koşulduğu seçimin sonunda başkan olan Haydar, AA muhabirlerine yaptığı açıklamada, "Türkiye'ye bu imkanı sağladığı için teşekkür ederiz. Afrin halkına hizmet edeceğiz. Fırat Kalkanı gibi Zeytin Dalı bölgesi de örnek olacak." dedi.

Halkı Afrin'e dönmeye çağıran Haydar, "Tüm Afrinliler gelirse daha demokratik bir seçim yapabiliriz. Kendimizi biz yöneteceğiz. Kandil ya da başka yerden gelenler değil." ifadelerini kullandı.

Haydar, meclisin Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) çatısı altında kurulduğunu ve Halep'teki yerel meclise bağlı olacağını vurgulayarak, ülkenin toprak bütünlüğünden yana oldukları mesajını verdi.

Seçim sırasında Afrin'de bulunan SMDK Başkanı Abdurrahman Mustafa da "Türkiye Suriye'nin bölünmesine engel olmak için çabalıyor. Türkiye ile önceliklerimiz aynı. Yerel meclis kısa süre içinde sağlık ve eğitim alanında hizmetlerine başlayacak. Teröristlerden kaçanların Afrin'e dönmeleri için çaba göstereceğiz." diye konuştu.