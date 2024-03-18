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Ağlara takılan 150 kiloluk canavar balıkçıların yüzünü güldürdü

Ağlara takılan 150 kiloluk canavar balıkçıların yüzünü güldürdü
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Adana'nın Karataş ilçesinde balıkçıların ağına takılan 3 metre boyundaki, 150 kilogram ağırlığındaki kılıç balığı, 30 bin TL'ye alıcı buldu.

Sabah saatlerinde avlanmak için Akdeniz açıklarına çıkan balıkçı Bahri Gayır'ın ağlarına 3 metre boy ve 150 kilo ağırlığında kılıç balığı takıldı. Balığı güçlükle teknesine çıkardığını söyleyen Gayır ve arkadaşları kıyıya döndü. Karataş Balıkçı Barınağı'na götürülen balık ilgi gördü.

Balıkçı Bahri Gayır, "Kılıç balığının normalde 24-30 kilolarına denk geliyoruz ancak bu büyüklükte olanı ilk kez yakalandı. Bereketli olsun ama bu da kurtarmıyor. Çünkü tekneciler olarak denizanalarından çok şikayetçiyiz" dedi.

Kılıç balığı, kısa sürede, kilosu 200 TL'den olmak üzere 30 bin TL'ye bir restorana satıldı. 

Adana'nın Karataş ilçesinde balıkçıların ağına takılan 3 metre boyundaki, 150 kilogram ağırlığındaki kılıç balığı, 30 bin TL'ye alıcı buldu.

 

DHA

Etiketler adana karataş kılıç balığı restoran
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