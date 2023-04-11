  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ağrı'da korkutan deprem

Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde saat 13.30'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

Paniğe neden olan depremin derinliği 1.8 kilometre olarak açıklandı. 

Etiketler ağrı doğubeyazıt deprem kandilli rasathanesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Arka Sokaklar'ın Zeliş'i, Yüsra Geyik Bozkır dizisi için çırılçıplak soyundu
AYM, HDP kararını verdi
Sen misin listeye itiraz eden! AK Partili başkan görevden alındı
İşte 9 firmanın son seçim anketi sonuçları ortalaması
Milyonlarca çalışana 5 yıl erken emeklilik müjdesi
Kahramanmaraş'ta bir büyük deprem daha
Türkiye’de hiç yaşamamış ama oy kullanacak seçmen sayısı açıklandı
Bugün uzaya fırlatılacaktı... Yerli ve milli uyduya rötar!
Köye inen kurt dehşet saçtı! Kuduz çıktı
MHP başvurmuştu... HDP sandık kurullarından çıkarıldı