Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem
Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde saat 13.30'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Paniğe neden olan depremin derinliği 1.8 kilometre olarak açıklandı.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) April 11, 2023
SARICAVUS-DOGUBAYAZIT (AGRI) https://t.co/LXGrXPPmlU
11.04.2023, 13:30:49 TSİ
Büyüklük: 4.3
Derinlik: 1.8 km#Kandilli
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