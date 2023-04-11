Ağrı'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde saat 13.30'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Paniğe neden olan depremin derinliği 1.8 kilometre olarak açıklandı.