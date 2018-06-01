Ahmet Akın: ''Balıkesir benim ailem''

“Balıkesir benim ailem” şiarıyla yola çıkan Akın, çalışma yaptığı yerlerde ayak basılmadık yer, selamlaşmadık yurttaş bırakmıyor.

Akın çalışmalarına ilk olarak Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza'yı makamında ziyaret ederek başladı. Akın, 24 Haziran kader seçimine giderken; Balıkesir’in, örgütüyle, belediyeleriyle, milletvekilleri ve milletvekilleri adaylarıyla bir bütün olarak, dayanışma içinde seçim çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.

Akın sonrasında, Balıkesir Sındırgı İlçe Yönetimi ile birlikte sanayi sitesindeki esnafları tek tek dolaşarak hayırlı işler diledi. Milletvekili Akın, “Esnafımızın durumu içler acısı. Dükkanlar boş, işler kesat. Esnafımız borçlarını dahi ödeyemez durumda… 25 Haziran sabahı bambaşka bir Türkiye’ye uyanacağız. Türkiye’m Kazanacak Esnafımız kazanacak! Halkımız kazanacak!” dedi. Ziyaretlerinde yurttaşlalar sıcak temaslar kuran Akın, ziyareti sırasında, demir dövdü, araba tamir etti.

Akın sonrasında, Sındırgı İlçe Örgütü birlikte çarşı esnafını dolaşan hayırlı işler diledi. CHP’nin seçim beyannamesini anlatarak, AKP’nin 16 yılda bitirme noktasına getirdiği esnafın sorunlarını nasıl çözüme kavuşturacaklarını paylaştı. Akın, “Esnaf Bakanlığı kurarak esnaflarımızın siyasette daha çok söz sahibi olmasını sağlayacağız, Anadolu’nun emektarlarını yeniden kalkındıracağız” dedi.

Milletvekili Akın daha sonra, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Emre Yılmaz ile birlikte Balıkesir İl Gençlik Kolları’nın organize ettiği “Yeryüzü Sofrasına” katıldı.