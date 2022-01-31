Aile Hekimleri iş bırakıyor

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), Aile hekimliği uygulamasının halkın ve çalışanların yararına geliştirmeyi hedef alarak başlattığı eylemlerine devam ediyor.

Aile hekimliği uygulamasına zarar verecek ve halkın sağlığını riske edecek yanlışları defaten dile getirdiklerini vurgulayan Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası yaptığı açıklamada; “çağrımıza hiçbir şekilde yanıt alamıyor ve her platformda çağrılarımızı tekrarlamaya devam ediyoruz. Kendi sağlığımız, halkın sağlığı ve insanca sürdürülebilir yaşam koşulları için 17-18 Şubat 2022 tarihinde (2) iki gün iş bırakıyoruz. Taleplerimiz Aile Hekimlerinin lehine değil, Aile Hekimliği sisteminin güçlenmesine yönelik. Bugün bizlere muayene olmaya gelen emekli hekimler gibi bizler de emekli olduğumuzda en çok Aile Hekimlerimize gidebilmeliyiz. Sistem güçlü ve sürdürülebilir olursa bu mümkün olacak” sözlerine yer verildi.

AHESEN’den yapılan açıklamada, aile hekimliği uygulamasının 15 yıldır sürdürüldüğüne ve uygulamayı başlatan Sağlık Bakanlığı’nın kendi hedeflerini yok saydığına dikkat çekiliyor:

- Birim başına kayıtlı nüfus öncelikle 2500’ler seviyesine, sonrasında da ideal sayı olan 1500’ler seviyesine çekilecek denmiştir.

- Kayıtlı kişi sayısı eksilse dahi çalışanlara hak ediş kaybı yaşatılmayacak denmiştir.

- Aile Sağlığı merkezleri kamu tarafından inşa edilecek, sağlıklı ortamlarda sağlık sunumu gerçekleştirilecek denmiştir.

- Aile hekimliği çalışanları enflasyona ezdirilmeyecek, hak edişler gider ödemelerinde kayıp yaşatılmayacak denmiştir.

- Kayıtlı kişi sayısının makul seviyelere çekilmesi ile birlikte izlem ve kronik hastalık takiplerine önem verilecek ve sevk zinciri uygulamasına geçişle birlikte Aile hekimliğine geçiş süreci tamamlanacak denmiştir.

- Aile hekimliği uygulamasına geçişte büyük cesaret gösteren, uygulamaya geçişte başarılı olan Bakanlığımız zaman ilerledikçe maalesef sınıfta kalmıştır. Kendi hedeflerine ulaşamayanlar bu hedefler için çalışan, üreten önerenleri adeta yok saymıştır.

Taleplerin maddeler halinde belirtildiği açıklamada, aile hekimliği çalışanlarının iş bırakmaya istekli olmadıkları fakat yapılan çağrıların yanıt bulmaması sebebiyle duyarsızlığın kendilerini iş bırakmaya mecbur kıldığı vurgulanıyor.