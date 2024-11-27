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Aile hekimlerinde hacamat ve akupunktur dönemi başlıyor

Aile hekimlerinde hacamat ve akupunktur dönemi başlıyor
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Sağlık sistemindeki yeni değişikliklerle birlikte aile hekimleri artık hacamat ve akupunktur da yapabilecek.

Sağlık sisteminde önemli değişiklikler yapılıyor. GSS borçlarının silineceği müjdesi verilirken, aynı zamanda sağlık hizmetlerine erişimde bazı kısıtlamalar getirileceği belirtildi. Hacamat gibi geleneksel tedaviler sigorta kapsamına alınacak ancak aile hekimine başvurmadan hastaneye gidenlerden katkı payı alınacak.

Bu düzenlemeyle hastanelerdeki yığılmanın azaltılması hedefleniyor.

"SAĞLIKTA ŞİDDETİ ARTIRABİLİR"

Aile Hekimleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ömer Ufkun Yıldırım'a göre ise, karar sağlıkta şiddet riskini artırabilir. Yıldırım, "Sağlıkta şiddeti çözmeden bunu uygulamaya kalkarsak mutlaka şiddet olarak geri dönme ihtimalini de düşünmemiz gerekir." dedi. Hekim sayısının yetersiz olduğundan bahseden Yıldırım, "Çok başvuru olduğunda, zaten yoğunuz, bu yoğunluk katbekat artabilir. Bunların planlamasının mutlaka yapılması lazım." diye konuştu.

AİLE HEKİMLERİ HACAMAT VE AKUPUNKTUR YAPABİLECEK

Detayları NTV'de aktarılan yine aynı yasa teklifine göre, sertifika sahibi aile hekimleri mesai saatleri dışında ücret karşılığında hacamat ve akupunktur gibi geleneksel ve tamamlayıcı sağlık hizmetleri uygulayabilecek. Aile hekimleri ise sertifika sahibi uzman sayısının azlığına işaret ediyor.

AİLE HEKİMLERİNDE BAZI SAĞLIK RAPORLARI ÜCRETLİ OLACAK

Teklif yasalaşırsa, aile hekimlerinin verdiği bazı raporlar da artık ücretli olacak. Yıldırım ise, konuya ilişkin raporun bilirkişi hizmeti olduğunu ve ücretli olmasının da makul olacağını sözlerine ekledi.

 

Etiketler hacamat akupunktur aile hekimleri
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