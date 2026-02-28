AJet 4 ülkeye tüm uçuşlarını durdurdu

Orta Doğu'da ABD, İsrail ve İran hattında patlak veren sıcak savaş, sivil havacılık trafiğini de vurdu. Türkiye’nin önde gelen havayolu şirketlerinden AJet, artan güvenlik riskleri ve İran hava sahasının kapatılması nedeniyle bölgeye yapılacak çok sayıda seferin iptal edildiğini duyurdu.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı "Kükreyen Aslan" operasyonu ve sonrasındaki karşılıklı füze saldırıları, sivil havacılığı durma noktasına getirdi. İran hava sahasının tüm sivil uçuşlara kapatılmasının ardından AJet, bölgedeki riskli rotalarda uçuşlarını geçici olarak durdurma kararı aldı.

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya tarafından yapılan resmi açıklamada, 28 Şubat ile 2 Mart 2026 tarihleri arasında şu ülkelere yönelik seferlerin iptal edildiği bildirildi:

İran (Tüm şehirler)

Irak

Suriye

Lübnan

Ayrıca, 28 Şubat tarihli Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) seferlerinin de güvenlik gerekçesiyle gerçekleştirilemeyeceği kaydedildi.

"Ek İptaller Söz Konusu Olabilir"

Bölgedeki çatışma ortamının dinamik yapısına dikkat çeken Yeşilkaya, "Bölgedeki durum yakından takip edilmekte olup ek iptaller de söz konusu olabilir. Yolcularımız güncel uçuş bilgilerine resmi kanallarımız üzerinden ulaşabilir" ifadelerini kullandı. Uzmanlar, hava sahası ihlalleri ve füze trafiği nedeniyle sivil uçakların büyük risk altında olduğunu vurguluyor.

Yolcular Ne Yapmalı?

Uçuşu iptal edilen yolcuların, AJet’in mobil uygulaması veya çağrı merkezi üzerinden bilet iade, değişim veya açığa alma işlemlerini yapmaları öneriliyor. Özellikle aktarmalı uçuşu olan yolcuların havalimanına gitmeden önce mutlaka güncel durumu kontrol etmesi gerekiyor.