  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. AJet 4 ülkeye tüm uçuşlarını durdurdu

AJet 4 ülkeye tüm uçuşlarını durdurdu

AJet 4 ülkeye tüm uçuşlarını durdurdu
Güncelleme:

Orta Doğu'da ABD, İsrail ve İran hattında patlak veren sıcak savaş, sivil havacılık trafiğini de vurdu. Türkiye’nin önde gelen havayolu şirketlerinden AJet, artan güvenlik riskleri ve İran hava sahasının kapatılması nedeniyle bölgeye yapılacak çok sayıda seferin iptal edildiğini duyurdu.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı "Kükreyen Aslan" operasyonu ve sonrasındaki karşılıklı füze saldırıları, sivil havacılığı durma noktasına getirdi. İran hava sahasının tüm sivil uçuşlara kapatılmasının ardından AJet, bölgedeki riskli rotalarda uçuşlarını geçici olarak durdurma kararı aldı.

AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya tarafından yapılan resmi açıklamada, 28 Şubat ile 2 Mart 2026 tarihleri arasında şu ülkelere yönelik seferlerin iptal edildiği bildirildi:

İran (Tüm şehirler)
Irak
Suriye
Lübnan

Ayrıca, 28 Şubat tarihli Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) seferlerinin de güvenlik gerekçesiyle gerçekleştirilemeyeceği kaydedildi.

"Ek İptaller Söz Konusu Olabilir"

Bölgedeki çatışma ortamının dinamik yapısına dikkat çeken Yeşilkaya, "Bölgedeki durum yakından takip edilmekte olup ek iptaller de söz konusu olabilir. Yolcularımız güncel uçuş bilgilerine resmi kanallarımız üzerinden ulaşabilir" ifadelerini kullandı. Uzmanlar, hava sahası ihlalleri ve füze trafiği nedeniyle sivil uçakların büyük risk altında olduğunu vurguluyor.

Yolcular Ne Yapmalı?

Uçuşu iptal edilen yolcuların, AJet’in mobil uygulaması veya çağrı merkezi üzerinden bilet iade, değişim veya açığa alma işlemlerini yapmaları öneriliyor. Özellikle aktarmalı uçuşu olan yolcuların havalimanına gitmeden önce mutlaka güncel durumu kontrol etmesi gerekiyor.

Bu Haberleri Kaçırma...

İslam Memiş korkutan savaş kehanetiyle birlikte altın ve gümüşteki yeni tahminlerini açıkladı
İslam Memiş korkutan savaş kehanetiyle birlikte altın ve gümüşteki yeni tahminlerini açıkladı
Silahlı suikast anı kamerada: Müşteri gibi geldi, arkasını dönünce ateş açtı
Silahlı suikast anı kamerada: Müşteri gibi geldi, arkasını dönünce ateş açtı
Tarihin en sert kışının yaşandığı ilimiz Kutuplar'a döndü! Vatandaşlar tünel kazmak zorunda kaldı!
Tarihin en sert kışının yaşandığı ilimiz Kutuplar'a döndü! Vatandaşlar tünel kazmak zorunda kaldı!
Dondurucu soğuklara mola, yalancı bahar geri dönüyor: Ardından yine kar var!
Dondurucu soğuklara mola, yalancı bahar geri dönüyor: Ardından yine kar var!
Survivor adasında görülmemiş olay: Acun Ilıcalı'ya küfür eden yarışmacı kim ?
Survivor adasında görülmemiş olay: Acun Ilıcalı'ya küfür eden yarışmacı kim ?
ABD ve İsrail İran'a füze yağdırdı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı da vuruldu!
ABD ve İsrail İran'a füze yağdırdı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı da vuruldu!
Barajlar doluyor ama yer altında büyük tehlike kapıda
Barajlar doluyor ama yer altında büyük tehlike kapıda
Güllü'nün ölümünü işleyen Arka Sokaklar'ın son bölümü olay oldu
Güllü'nün ölümünü işleyen Arka Sokaklar'ın son bölümü olay oldu
Etiketler ajet uçuş iptali iptal edilen uçuşlar yolcu uçağı savaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Silahlı suikast anı kamerada: Müşteri gibi geldi, arkasını dönünce ateş açtı Silahlı suikast anı kamerada: Müşteri gibi geldi, arkasını dönünce ateş açtı İran'dan intikam yemini! ABD üsleri ve İsrail'e yeni saldırı dalgası başlatıldı İran'dan intikam yemini! ABD üsleri ve İsrail'e yeni saldırı dalgası başlatıldı Dondurucu soğuklara mola, yalancı bahar geri dönüyor: Ardından yine kar var! Dondurucu soğuklara mola, yalancı bahar geri dönüyor: Ardından yine kar var! Barajlar doluyor ama yer altında büyük tehlike kapıda Barajlar doluyor ama yer altında büyük tehlike kapıda Fırının önündeki iftar pidesi kuyruğunda silahlar konuştu: 1 kişi yaralandı! Fırının önündeki iftar pidesi kuyruğunda silahlar konuştu: 1 kişi yaralandı! Şehre resmen çığ düştü! 2004’ten sonraki en yoğun kar yağışı şehri yuttu! Şehre resmen çığ düştü! 2004’ten sonraki en yoğun kar yağışı şehri yuttu! İslam Memiş korkutan savaş kehanetiyle birlikte altın ve gümüşteki yeni tahminlerini açıkladı İslam Memiş korkutan savaş kehanetiyle birlikte altın ve gümüşteki yeni tahminlerini açıkladı Tarihin en sert kışının yaşandığı ilimiz Kutuplar'a döndü! Vatandaşlar tünel kazmak zorunda kaldı! Tarihin en sert kışının yaşandığı ilimiz Kutuplar'a döndü! Vatandaşlar tünel kazmak zorunda kaldı! İran resmen açıkladı: Hamaney ve ailesi ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti İran resmen açıkladı: Hamaney ve ailesi ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti Bartın Limanı'nda yürekleri ağza getiren kaza Bartın Limanı'nda yürekleri ağza getiren kaza
Güllü'nün ölümünü işleyen Arka Sokaklar'ın son bölümü olay oldu Güllü'nün ölümünü işleyen Arka Sokaklar'ın son bölümü olay oldu İstanbul'daki kentsel dönüşüm yıkımında facianın eşiğinden dönüldü: Kepçe komşunun salonuna daldı! İstanbul'daki kentsel dönüşüm yıkımında facianın eşiğinden dönüldü: Kepçe komşunun salonuna daldı! ABD ve İsrail İran'a füze yağdırdı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı da vuruldu! ABD ve İsrail İran'a füze yağdırdı! Cumhurbaşkanlığı Sarayı da vuruldu!