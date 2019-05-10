''AK Parti ''geri kazanım katılım payı''nı seçim sonrasına bıraktı''

Sözcü gazetesinden Zeynep Gürcanlı'nın haberine göre Bakanlık, “Geri Kazanım Katılım paylarına ilişkin yönetmelik” taslağını önce resmi internet sitesine koydu, ancak daha sonra kaldırdı. CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Bakanlığın taslağı İstanbul’da yenilenmesine karar verilen Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde vatandaştan tepki almamak için kaldırdığını belirterek, “Taslakta 30 Haziran tarihi vardı. Belli ki, seçimlerden sonraya bıraktılar. 23 Haziran’da seçimin yapılmasının ardından, tepkileri göğüsleyebilecekleri bir zaman diliminde yönetmeliği hayata geçirmeyi planlıyorlar” dedi.

YOĞURT KABINDAN, GAZLI İÇECEK AMBALAJINA, HER ŞEYİN PARASINI VATANDAŞ ÖDEYECEK

Taslak ile Bakanlığın yoğurt kabından, gazlı içecek ambalajlarına ya da ekmeğin içine koyulduğu kese kağıdına kadar her türlü ambalajın parasının “geri kazanım payı” adı altında vatandaşa yüklenmesinin amaçlandığını kaydeden CHP’li Göker, “Diğer ülkelerin çöplerini para karşılığı kendi ülkemize kabul ederken, kendi çöpümüz adına vatandaştan para alıyoruz. Bu tam bir çelişkidir. Vatandaşın mağdur olmaması için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Bakanlık'tan yeni açıklama: Ambalajlı ürünlerden ücret alınacak mı ?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın internet sitesine koyup, sonradan kaldırdığı taslağa göre, ürün başka bir eşyanın ayrılmaz parçası değilse “ambalaj” olarak kabul edilecek. Bu kapsama şeker kutuları, dergi poşetleri, çelik gaz tüpleri, konserve kutuları, ekmeğin sarıldığı kese kağıtları, yoğurt kapları, cips kutuları, gazlı ve gazsız içeceklerin, maden sorularının ambalajları da giriyor.



