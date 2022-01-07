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AK Parti seçmenine küfür eden İYİ Parti üyesi hakkında yeni gelişme

AK Parti seçmenine küfür eden İYİ Parti üyesi hakkında yeni gelişme

Sosyal medyadan paylaştığı videoda AK Parti seçmenine küfür eden ve İYİ Parti üyesi olduğu söyleyen Erhan G. yakalandı.

Skandal olay, Kocaeli Dilovası'nda yaşandı. Sosyal medyaya düşen bir videoda İYİ Parti üyesi olduğunu söyleyen Erhan G., AK Parti seçmenine küfürler etmişti. Tepkilere yol açan video sonrası Göçmen'in yakalandığı belirtildi.

SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATMIŞTI
Dilovası ilçesinde yaşayan ve İYİ Parti üyeliği bulunan Erhan G., dün sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımında AK Parti seçmenine ağza alınmayacak küfürler etmişti. Paylaşımında, "İsteyen istediği yerde paylaşabilir" diyen şahıs, gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapatmıştı.

İYİ PARTİ'DEN AÇIKLAMA
Olay sonrası İYİ Parti Kocaeli İl Başkanlığı yapılan açıklamada, "Sosyal medya siteleri üzerinden küfürlü paylaşımlarda bulunan Erhan G.’in davranışı hiçbir şekilde kabul edilemez. Daha önce çeşitli siyasi partilerde üyeliği bulunan Erhan G. İYİ Parti’ye 3 ay önce üye olmuştur. Partimizde hiçbir görevi yoktur. İYİ Parti’nin kurumsal kimliği ile bağdaşmayan paylaşımlarından dolayı Erhan G.’in partimizle ilişiği ivedilikle kesilmiştir. Kendisi disipline sevk edilmiş ve istifa etmiştir. İYİ Parti Kocaeli İl Yönetim Kurulu partimizin hiçbir siyasi parti üyesine karşı önyargılı, tavırlı, tepkili olmadığını, her vatandaşın fikir özgürlüğüne saygı duyduğumuzu belirtmek isteriz. Biz başka kimseler gibi ötekileştirmek yerine bütün Türkiye’yi kucaklayan, Türkiye’yi bütün renkleriyle İYİ bir geleceğe hazırlamak için çabalayan ve bu uğurda siyaset üreten bir partiyiz. Dün sosyal medyaya yansıyan bahse konu olayla ilgili özür diler, benzer hiçbir davranışı asla kabul etmeyeceğimizi saygıyla duyururuz" ifadeleri kullanılmıştı.

YAKALANDI
Erhan G. ise bugün polis ekipleri tarafından Dilovası ilçesinde yakalandı.

Etiketler ak parti iyi parti seçmen
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