''AK Parti silah dağıtıyor'' iddialarına soruşturma

Sosyal medyada ''AK Parti Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanlığı'nca silah dağıtımı yapıldığına'' yönelik iddialara ilişkin soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sosyal medyada "AKP Gençlik Kolları İstanbul İl Başkanlığı Silah Dağıtımı Yapıyormuş..." başlığı ile yapılan paylaşım ile ilgili olarak resen soruşturma başlatıldı. "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan dolayı başlatılan soruşturma kapsamında şüphelinin tespit edilerek gözaltına alınması talimatı verildi.

DHA